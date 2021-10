Patryk Vega od lat nie ma najlepszej sławy wśród polskich krytyków filmowych. Reżyserowi wytyka się seksistowskie i boomerskie spojrzenie na kobiety, taśmowe produkowanie nowych filmów oraz malejącą z każdym rokiem formę. Ostatnio twórca przerzucił się co prawda na robienie filmów z misją, ale "Small World" nie przekonał właściwie nikogo. Na tym w gruncie rzeczy ponurym tle pojawiła się jednak iskierka nadziei.



Początek sierpnia przyniósł bowiem pierwsze zwiastuny nowego "Pitbulla", które okazały się naprawdę zaskakujące. Zamiast żenujących żartów, "k*rew" rzucanych na prawo i lewo oraz wymuszonego epatowania seksem dostaliśmy całkiem interesującą zapowiedź filmu sensacyjnego z prawdziwego zdarzenia. Duża w tym zasługa Andrzeja Grabowskiego, który znów wyszedł na pierwszy plan "Pitbulla", a reszta produkcji nareszcie zdaje się pasować do jego zaangażowania i przyjętej formuły. Czy to oznacza powrót do starych dobrych czasów pierwszego filmu i serialu? Sam aktor ma na to gorącą nadzieję.