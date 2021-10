Z jednej strony rozumiem brak komentarza na anonimowe donosy. Z drugiej strony walka pod nazwiskiem z międzynarodową firmą może się skończyć pozwem o zniesławienie, a przynajmniej karą wynikającą z umowy. Zwłaszcza jeśli ktoś nie ma twardych dowodów, ale ile osób nagrywa nocne telefony od przełożonych?



Właściciel firmy chwali się Kodeksem Etyki i tym, że każdy może zgłosić to, co go boli. Jeżeli było tylko kilka takich spraw, to znaczy, że albo (współ)pracownicy nie wiedzą o tym systemie, jednak boją się pisać lub to po prostu nie działa jak powinno - wszak niektóre wiadomości dotyczą nowych klipów np. OIO. Sam Jan Śpiewak otrzymał w jeden dzień o wiele więcej takich wniosków.