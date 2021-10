To klisza na kliszy, kliszą pogania. Zamiast psychologicznej prawdy, dostajemy dialogi wyjęte żywcem z „Pamiętników wampirów”, a aktorzy wypowiadają swe kwestie jakby od niechcenia. Dlatego gdy pojawia się Megan "Zabójcze ciało" Fox i Sydney "Biały Lotos" Sweeney film nagle ożywa. Między ich postaciami jest zdecydowanie więcej chemii niż między Zoe i Blaire (o relacji Blaire i Benny’ego nie wspominając). Ta jedna krótka scena z ich udziałem pozwala nam na chwilę obudzić się z letargu, tylko po to, żeby zaraz do niego powrócić. To jedyny moment, w którym pojawia się cień charakteru, a my dochodzimy do wniosku, że świat przedstawiony ma nam o wiele więcej do zaoferowania, niż ujawnia reżyser.