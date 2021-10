Jest mi głupio, jestem aż czerwony (na twarzy - red.). Miałem kilku znajomych wkręcić, co prawda przygotowywałem się do tego, bo będę z tego nagrywał odcinek, ale to miał być prank na znajomych, a teraz jest to k*rwa prank na całej Polsce. Ktoś nagrał filmik jak byliśmy dzisiaj w muzeum, więc wszystkich bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że będzie śmiesznie.

- mówił Highbart