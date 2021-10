HBO GO kojarzymy z wielu filmów i seriali oryginalnych, ale także z dostępu do klasyków. Obejrzycie tu zatem zarówno wszystkie części "Harry'ego Pottera", "Shreka" czy "Władcy Pierścieni", jak i całe mnóstwo seriali czy filmów oznaczonych jako produkcje HBO, a wśród nich masa serialowych hitów. Ile jest więc tych produkcji w całym serwisie? Ciężko to określić, ponieważ na stronie co chwilę pojawiają się i znikają kolejne filmy i seriale, lecz według większości źródeł jest ich ok. 1,5 tys. Dodatkowo subskrypcja HBO GO daje wam także możliwość oglądania kanałów HBO, HBO 2 i HBO 3 na żywo.