Ekler to serial parodiujący o. Rydzyka, Radio Maryja, Trwam i polski rząd - recenzja

Pierwszy epizod służy ekspozycji i zawiązaniu akcji - "twist" w finale sugeruje, w którą stronę podąży fabuła i kto tak naprawdę będzie grał w niej pierwsze skrzypce. Seans pozostawił mnie dość neutralnym - twórcy uniknęli żenujących dowcipów najniższych lotów, co przyjąłem z ulgą i uznaniem. Z drugiej strony, przynajmniej na razie, sięgają po wyświechtane tropy, klisze i nudne karykatury, które wszyscy doskonale już znają. Jasne, w tym temacie trudno nie być odtwórczym, jednak póki co nic w serialu - może poza przyzwoitym aktorstwem i świetnym Jerzym Schejbalem - nie przykuwa uwagi i nie angażuje. Piszę to pamiętając, że ten trwający zaledwie 13 minut epizod to zaledwie prolog, wstęp do dłuższej opowieści - trzymam kciuki, by okazała się ona pełna ciekawszych pomysłów.



"Ekler": 2. odcinek serialu pojawi się na YouTube już o 18:00. Obejrzycie go poniżej: