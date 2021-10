Do dwóch najważniejszych rodów poza Corrinami trzeba zaliczyć Harkonnenów i Atrydów. Ci pierwsi byli znani we wszechświecie ze swojej brutalności, bezwzględności i politycznemu sprytowi. Rodzinnym światem Harkonnenów była planeta Giedi Prime, a zwyczajowo rodem zarządzał baron (w czasach opisywanych w powieści był nim Vladimir Harkonnen). Od czasów bitwy o Corrin znajdowali się oni w krwawym sporze z rodem Atrydów. Według legendy ojcem założycielem rodziny miał być mitologiczny król Agamemnon, a sami Atrydzi byli znani we wszechświecie ze swojego zamiłowania do honoru, walki i niechęci do zbytniej industrializacji. Głównymi bohaterami "Diuny" są książę Leto I Atryda i jego syn Paul mieszkający na planecie Caladan.