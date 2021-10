"Diuna" musi być świetna. 5 powodów, dla których to będzie hit

Angażujący thriller „Labirynt”, niepokojący, surrealistyczny „Wróg”, brutalny „Sicario”, a w końcu też dwa filmy spod szyldu science fiction („Nowy początek” i wspomniany „Blade Runner 2049”), które zbombardowano pozytywnymi recenzjami. Villeneuve zdążył już udowodnić, że jest znakomitym reżyserem, a SF to gatunek, który kocha i w którym porusza się z wprawą, gracją i pewnością siebie. Cenię Villeneuve'a i ufam mu. To wybitny filmowiec. Udźwignie to.