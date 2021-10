W zwiastunie 6. sezonu "Riverdale" wreszcie pokazano wyczekiwany crossover

Na spotkanie Sabriny Spellman z bohaterami "Riverdale" fani Archie Comics czekali od dawna, mniej więcej od ogłoszenia serialu o czarownicy, który zadebiutował w 2018 roku. Dotychczas mieliśmy do czynienia głównie z drobnymi nawiązaniami i smaczkami, dialogowymi napomknięciami czy pozbawionymi znaczenia cameos, ale teraz przyszedł czas na przecięcie się ścieżek głównych bohaterów obu seriali z tego uniwersum. Tak - "Riverdale" i "Chilling Adventures of Sabrina" to ten sam świat, a twórcą obu produkcji jest Roberto Aguirre-Sacasa.