Z jednej strony trudno go winić, bo chłop się zabawił i zrobił nieszkodliwe głupstwo – któż bowiem po pijanemu nie pisał smsów do byłych, nie wrzucał bardzo mądrych postów na Fejsa lub kompromitujących zdjęć na relację? Każdy człowiek popełnia błędy, a gwiazdy telewizji to, przypomnę, też ludzie. Nie wsiadł jednak za kółko jak niektórzy celebryci i nie obrażał nikogo w sieci (nawet jakby to zrobił, to i tak by go nikt nie zrozumiał).



Z drugiej strony, co zostało mu wypomniane w komentarzach, obserwują go też młodzi i daje im w ten sposób zły przykład do naśladowania. Niestety to też prawda i jedna z wad bycia celebrytą: nie możesz uderzyć w melanż absolutny, bo jesteś ciągle na świeczniku. Dlatego nie planuję zostać gwiazdą i biorąc pod uwagę to, że przeżyłem już połowę swojego życia, spełnię swoje marzenie.



* Zdjęcie główne: Przemek Kossakowski / Facebook