Południowokoreańska produkcja kosztowała grosze w porównaniu do hollywoodzkich hitów, zaś teraz zarabia na siebie po prostu fenomenalnie. A globalny szum wokół niej przyciąga wraz z innymi mocnymi premierami zupełnie nowych widzów. Dzięki temu Netflix znacząco pobił przewidywania analityków i swoje własne. Jak podaje portal Deadline, rynek szacował wzrost liczby użytkowników platformy w 3. kwartale 2021 roku na od 3,5 do 3,8 mln. Oficjalny wynik jest więc dużo wyższy.



Dobry okres sprawił, że Netflix może się pochwalić już 214 mln subskrybentów w skali całego świata. Firma odważnie przewiduje zresztą, że na Boże Narodzenie miliony osób dostaną w prezencie któryś z pakietów. Cel na koniec roku zakłada bowiem, że serwis będzie mógł się pochwalić jakże zgrabną liczbą 222 mln użytkowników. Byłby to prawdziwy nokaut i dowód na to, że rynek VOD wciąż jest bardzo daleko od dobicia do szklanego sufitu.