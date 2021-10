Netflix chce mierzyć popularności swoich tytułów w jasny i przejrzysty sposób - tak przynajmniej deklaruje, bo w praktyce nowe zasady tylko wszystko komplikują. Oto nadchodzi koniec podawania liczby gospodarstw domowych, w których zobaczono dwie minuty filmu czy serialu, zamiast tego dostaniemy jakiś dziwny pomysł z sumowaniem minut. A przecież wszystko mogło zostać po staremu.



Sposób mierzenia tego, ile widzów mają dane tytuły Netfliksa, od dawna budził kontrowersje. O dawna, czyli dokładnie od ostatnich miesięcy 2019 roku, kiedy to platforma postanowiła, że produkcja została obejrzana, jeśli ktoś oglądał ją przynajmniej przez dwie minuty. Jeśli więc włączyłeś "Bridgertonów" i nie wyłączyłeś ich przez następne 120 sekund, dzięki tobie serwis mógł się pochwalić, że serial widziało 99 mln osób. Niekoniecznie były to więc adekwatne dane, ale tak to się kręciło od dwóch lat.