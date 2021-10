"Matrix 4" będzie brutalny i wulgarny. Film otrzymał kategorię R

Premiera "Matrix 4" zbliża się wielkimi krokami, o czym świadczą pierwszy pełnoprawny zwiastun produkcji i pojawiające się systematycznie w sieci nowe informacje o fabule. Najpierw dowiedzieliśmy się co nieco o postaci "nowego Morfeusza", a niedawno opublikowany opis fabuły potwierdził istnienie dwóch rzeczywistości: tej prawdziwej i stworzonego przez maszyny wirtualnego matriksa. Wątki podobne do pierwszej części z pewnością nie są przypadkowe i zapewne uspokoją część widowni odrzuconej wyglądem premierowego trailera.



Sam odebrałem go z mocno mieszanymi odczuciami, bo "Matrix Zmartwychwstania" wyglądał na nim bardziej niż "John Wick 4" niż kolejna opowieść o Neo, Trinity i Morfeuszu. Na szczęście już teraz możemy potwierdzić, że przynajmniej pod jednym względem "Matrix 4" upodobnił się do oryginalnej trylogii. Chodzi o otrzymaną kategorię wiekową i powodu jej przyznania. Każdy z poprzednich filmów z serii "Matrix" mogły oglądać tylko osoby dojrzałe ze względu na obecną w nich przemoc, mocny, czasem wulgarny język i (tylko w przypadku "Matrix Reaktywacja) sceny seksualne.