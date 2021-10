Jeśli w jakiś film zaangażowany jest Guillermo Del Toro, to wiedz, że będziesz go oglądał z zachwytem. Tym razem popularny reżyser spełnia się w roli producenta, ale już po samych zwiastunach widać w "Porożu" jego rękę i zamiłowanie do baśniowej poetyki. Będziemy mieli do czynienia z opowieścią o pewnym chłopcu, który skrywa przerażający sekret. Odkryją go nauczycielka i szeryf.



Premiera 29 października w kinach.