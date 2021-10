Historia Karola Kota to gotowy materiał na film. Zauważył to Marcin Koszałka. Chociaż niekoniecznie trzyma się faktów, to przedstawia opowieść o młodocianym mordercy w intrygujący sposób. Pewnego dnia główny bohater jest świadkiem morderstwa. Postanawia śledzić jego sprawcę i odkrywa mroczną część swojej natury. Wszystko zostaje podane w hipnotyzującej oprawie wizualnej, tak jak w "Hiacyncie", przywodzącej na myśl kino noir.



Film dostępny na Netfliksie.