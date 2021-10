Obawiam się przy tym, że fakt, iż kinowa "Diuna" nie obejmuje połowy fabuły książki Franka Herberta, może negatywnie wpłynąć na odbiór filmu wśród osób, które powieści nie czytały. Nie zamierzam tu zdradzać, w którym dokładnie momencie urywa się fabuła filmu. Scenarzysta bardzo się starał, by zakończenie miało ręce i nogi, ale trudno pozbyć się wrażenia, że wyszło tak, jakby "Gwiezdne wojny" zakończyć przed atakiem na "Gwiazdę Śmierci".



Mimo to (a może właśnie dzięki temu?) po seansie wprost nie mogę się doczekać oficjalnego potwierdzenia rozpoczęcia prac nad "Diuną 2" i wieści o serialowym spin-offie, czyli "Dune: The Sisterhood", który skupi się na owianych aurą tajemniczości i działających w ukryciu od pokoleń kobietach nazywanych Bene Gesserit. Na szczęście, biorąc pod uwagę prognozy sprzedaży biletów oraz to, jak dobrze film wypadł, zamówienie sequela powinno być tylko formalnością…



PS Na sam koniec recenzji mam też apel do czytelników - jeśli tylko tak samo jak ja kochacie kino, to nie oglądajcie "Diuny" na komputerze lub smartfonie. Zdaję sobie sprawę, że film na premierę będzie dostępny w HBO Max, a do tego piracka kopia zdążyła wyciec już do sieci, ale akurat w tym przypadku wrażenia, jakie daje seans na sali kinowej - z muzyką przechodzącego samego siebie Hansa Zimmera! - są nie do podrobienia w domowym zaciszu.