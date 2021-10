W uniwersum "Diuny" (która, przypomnijmy, została wydana w 1965 r.) nie ma też w zasadzie żadnych komputerów. Lwia część akcji książki oraz (jak można domniemywać z udostępnionych dotychczas materiałów) filmu rozgrywa się na pustynnej planecie, która przypomina nieco Tatooine z „Gwiezdnych wojen” z tą różnicą, że jest dla bohaterów celem podróży, a nie jej początkiem.



Sam jestem świeżo po lekturze książki i kilku partyjkach planszówki „Diuna” wydanej przed dwoma laty, a ekranizacja dość dobrze oddaje to, jak sobie wyobrażałem Arrakis (no może poza ornitopterami, które na ekranie przypominają do złudzenia… ważki). Zapowiada się też na to, że jeśli chodzi o scenariusz, to dostaniemy dość wierną adaptację, ale już widzę, że dokonano tutaj kilka zmian.