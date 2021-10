Śmieszą mnie jednak ludzie, którzy piszą w social mediach, że cheeseburger i frytki od Maty są mało apetyczne. Czy oni nigdy nie jedli niczego w Maku? Przecież są takie same pod względem smaku jak inne z pozycji w menu i ocenianie ich porównując do burgerów z innych restauracji jest w 2021 roku totalnie bezsensownym czepialstwem dla lajków. Niektórzy też uderzają wprost w Matę, jakby to on stał w kuchni i serwował szamę. W kategorii McDonald's to po prostu potrójny cheeseburger i frytki bez żadnych fajerwerków.