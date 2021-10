To była zwykła kontrola drogowa. Tak przynajmniej wydawało się policjantom i słynnemu reżyserowi, synowi jeszcze słynniejszego reżysera. Xawery Ż. - twórca może jednak mieć kłopoty. Stróże prawa odkryli bowiem, że ma przy sobie narkotyki. Co prawda nieznaczną ilość, ale jednak.



Jak podaje Super Express do warszawskiej prokuratury dotarła informacja o zatrzymaniu przez policję Xawerego Ż. do kontroli drogowej. Stało się to 15 października 2021 roku na terenie warszawskiego Wawra. Stróże prawa znaleźli przy reżyserze nieco ponad gram marihuany i teraz trwają ustalenia, czy prowadził samochód pod wpływem narkotyków.