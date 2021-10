Nie żyje Wiesław Wszywka, gwiazda YouTube'a. Przypominamy jego historię w polskiej sieci

Wkrótce okazało się też, że z jakiegoś powodu Janiszyn podał Nafnaffa do sądu jako swojego dłużnika na kwotę w wysokości niespełna 2 tys. zł. Do teraz nie wiadomo, jaka była tego przyczyna - sam Wiesław Wszywka zaprzeczał i twierdził, że nie wie, o co chodzi. Być może do sytuacji doszło w momencie, w którym mężczyzna był pod wpływem lub zrobił do nieświadomie z innego powodu.



W ramach przypomnienia internautom współpracy z Wiesławem, Naffnaff postanowił na nowo udostępnić na swoim kanale serię "Kopsnij drina". Filmy przestały się ukazywać w 2017 roku.