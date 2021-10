To o tyle ciekawe, że scena po napisach w "Venom 2: Carnage" wskazuje na to, że Venom trafił do MCU, (zapewne wraz z nim przedostały się do Marvel Cinematic Universe pozostałe postaci, o których wiemy z przecieków). Niejasne pozostaje jednak, co wyrwało wrogów Spider-Mana z ich rzeczywistości. Czy to wina Scarlett Witch, czy też może Lokiego i Sylvie? Czas - że tak to ujmę - pokaże…



Nie jest przy tym wykluczone, że winę za wszystko ponosi Doktor Strange i jego nieudane zaklęcie z trailera "Spider-Man: No Way Home", aczkolwiek co do tego nie jestem przekonany. Rzucił je najpewniej na wiele miesięcy po tym, jak Peter Parker został zdemaskowany, a scena po napisach z Venoma rozgrywa się z kolei najpewniej w chwili, gdy J. Jonah Jameson dopiero dzieli się swym odkryciem.