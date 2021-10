To wspaniałe: móc zarabiać na robieniu tego, co się kocha! Tym bardziej, jeśli jest to oglądanie ulubionego programu, takiego jak "Top Gear" - a właśnie za tę niezbyt wymagającą czynność otrzyma zapłatę zwycięzca konkursu USwitch.com. Zasady są proste - wystarczy zgłosić swój udział za pośrednictwem formularza na stronie i poczekać na decyzję. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców Wielkiej Brytanii, którzy ukończyli 18 lat - rozpoczął się w poniedziałek 18 października i potrwa do czwartku 18 listopada.