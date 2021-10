Serial "Pajęczyna" to thriller, którego powstanie zainspirowały prawdziwe wydarzenia. Jesteśmy w latach 70. XX wieku. Wojciech Jaruzelski i Edward Gierek są u władzy, a PZPR ma się dobrze. Co więcej, w tajemnicy przed opinią publiczną, w porozumieniu z politykami, polscy naukowcy pracują nad bombą neutronową, która może siać niewyobrażalne zniszczenie. Ich dotychczasowe eksperymenty są samymi sukcesami, ale żeby sprawdzić siłę rażenia, potrzebują przeprowadzić jeszcze jeden, skrajnie niebezpieczny. Nie wszyscy zaangażowani w projekt, jak np. Teresa Titko (w tej roli Anna Radwan), pochwalają to, co dzieje się z jej badaniami. Ale Gierek ma jedno marzenie - chce, aby Polska miała potężną broń, która ją uniezależni od wpływów Europy Wschodniej.