To takie odstępstwa od znanych konwencji tworzą serial "Nieobecni". Po pierwszym odcinku trudno jeszcze wypowiedzieć się na temat samej intrygi kryminalnej, bo nasza uwaga skupia się przede wszystkim na poznaniu bohaterów. Zachara w wykonaniu Piotra Głowackiego kradnie całe show. Od początku czuć od niego jakąś tajemnicą, a on stopniowo odkrywa przed nami tajemnice funkcjonowania w spectrum. Nie spodziewajcie się jednak łzawych historii z dzieciństwa, tylko pełnych humoru ripost na reakcje na jego osobę ze strony innych. Niemniej ciekawa jest Mila, której niespodziewanie przyszło zmierzyć się z zaginięciem najbliższych. Jest odnoszącą sukcesy tancerką, a siła jej kręgosłupa moralnego jest równie wielka co miłość do ojca, o czym przekonamy się podczas przemówienia na gali rozdania nagród za rozwój polskiej kultury.