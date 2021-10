Powtórzę, by uniknąć niedomówień - przemoc w "My Name" to chleb powszechni, a kolejne odcinki nie są zbyt gęste fabularnie. Naloty policyjne, przejęcia kryjówek, uliczne starcia - oto esencja, z której twórcy wydobywają tyle napięcia i emocji, ile tylko się da, nawet przez moment nie nużąc widza. Tempo akcji sprawia, że produkcja się nie dłuży, przeciwnie - zachęca do połykania jej serią, odcinek po odcinku, zwłaszcza, że każdy z epizodów kończy się w dość specyficzny sposób (niekoniecznie cliffhangerem per se, ale właściwie w samym środku sceny, która jest kontynuowana w kolejnych epizodach). Ostatecznie jednak pozostajemy z przeświadczeniem, że twórcy zadbali o optymalny dla swojej historii czas trwania sezonu - zamknęli ją w ośmiu odcinkach (każdy z nich trwa poniżej godziny), które binge'uje się właściwie na autopilocie.



Dodam, że choć akcenty w "My Name" są położone przede wszystkim na sekwencje akcji, pozostałe elementy fabuły nie są zaniedbywane. Oczwiście, jest to jedna z produkcji silnie związanych ze swoim gatunkiem, który wymaga zawieszenia niewiary - przynajmniej do pewnego stopnia.