Stanowski krytykuję Staśko. Tak, znowu. Poszło o zestaw Maty w Maku

To tak naprawdę czerpanie zysków na ciałach, życiach i zdrowiu ludzi. McDonald robi to od lat nie tylko nisko płacąc pracownikom, ale i wyzyskując cały przemysł hodowlany, ale i wpływa na konsumentów przez bardzo różne techniki manipulacji. Dlaczego raper się w to wszystko włączył, co mu to daje poza kasą? Czy żerowanie na ciałach bardzo młodych ludzi jest tego warte? Zwłaszcza, że Mata nie jest człowiekiem, który ledwo wiąże koniec z końcem.

- zauważyła aktywistka.