Kevin Williamson jest guru (post)slasherów. To jemu w końcu przypisuje się najntisową rewolucję w podgatunku. Chociaż rozpoczęła się ona wraz z "Nowym koszmarem Wesa Cravena", to "Krzyk" na podstawie jego scenariusza stał się sztandarowym przykładem nowego oblicza młodzieżowego horroru. Późniejszy "Koszmar minionego lata" postrzegany jest natomiast jako jego młodszy, nieco upośledzony brat, a Amazon postanowił odświeżyć go w formie serialu. Po pierwszych czterech odcinkach nie zapowiada się jednak, aby produkcja miała chociażby dorastać do pięt swojemu filmowemu poprzednikowi (ani jego sequelom).



Twórcy serialu nie pokusili się ani o reboot, ani sequel oryginalnej serii. Postanowili stworzyć osobne dzieło, posiłkując się fabułą powieści Lois Duncan pod tym samym tytułem. Nowi bohaterowie, nowe miejsce, nowe czasy, ale zasady pozostają te same. Będzie feralny w skutkach wypadek samochodowy. Będzie próba zakamuflowania go. Nastolatkowie będą ginąć po kolei. I kiedy tylko protagonistka po roku na studiach wróci do domu, aby odkryć w swojej szafie głowę kozła oraz napisane na lustrze ostrzeżenie "wiem, co zrobiłaś zeszłego lata", zaczniecie się modlić, aby nie był to jeden z tych seriali, w którym musimy w nieskończoność czekać na nieuniknione zwroty akcji. Niestety Sara Goodman ma inne plany.