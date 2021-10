Nie mamy dobrych wiadomości dla fanów "Indiany Jonesa". Premiera piątej części jego przygód archeologa została przesunięta. Za to nowe zdjęcia z planu pokazują, że praca na planie wre. Ostatnim większym newsem dotyczącym filmu był ten o urazie Harrisona Forda. Aktor na szczęście wydobrzał i mógł wrócić przed kamerę. Produkcja idzie więc pełną parą.



To kojące móc zobaczyć na opublikowanych zdjęciach uśmiechniętego od ucha do ucha Forda, stojącego w towarzystwie Phoebe Waller-Bridge wcielającą się w pomocniczkę Indiany Jonesa. Ale zaraz. Do kogo należy ta lokata czupryna? Wymienieni aktorzy stoją obok Antonio Banderasa, który, jak wyszło na jaw już jakiś czas temu, również gra w tym filmie: