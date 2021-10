Czarnek zapowiada nowy przedmiot szkolny. "Wierzę, że to będzie HiT nie tylko z nazwy!"

Podczas wywiadu minister podtrzymywał, że ma "bardzo dobre relacje z młodzieżą", z którą cyklicznie się spotyka. Odniósł się też do wrześniowych wydarzeń, kiedy to kilkanaście młodych osób (z których część związana jest z Młodzieżowym Forum LGBT) przykleiło się do ziemi, blokując wejście do budynku MEiN. Czarnek wspomniał, że ci młodzi ludzie nie wiedzieli, do czego się przyklejają, co jest jego zdaniem "najsmutniejsze". Chodziło mu o to, że w czasie wojny znajdowała się tam siedziba gestapo; Aleja Szucha była przeemianowana na Strasse der Polizei, a okoliczne budynki zajęte przez policję i SS.