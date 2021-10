Droga do powstania 2. sezonu "Wiedźmina" była kręta i wypełniona przeszkodami. Jak nie koronawirus na planie, to uraz Henry'ego Cavilla. No ale w końcu się udało i 17 grudnia mamy zobaczyć efekt pracy całej ekipy. Jej członkowie nie będą jednak mieli zbyt dużo czasu na świętowanie, jeśli serial okaże się takim samym hitem co jego pierwsza odsłona.