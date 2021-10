Jeszcze raz: uwaga na spoilery. Serio serio.



Podczas mojego seansu "Venom 2" przed samym filmem zostały wyświetlone dwa krótkie klipy wideo, w których Andy Serkis i Tom Hardy kolejno bardzo prosili o to, by nie spoilować innym widzom zakończenia - w tym sceny po napisach (a w zasadzie w trakcie napisów). Po jej obejrzeniu wcale się temu nie dziwię, bo ma ona ogromne implikacje nie tylko dla ewentualnego "Venoma 3", ale też dla… MCU.



W rzeczonej scenie Eddie i Venom są akurat na wakacjach, a symbiot postanowił opowiedzieć swojemu żywicielowi co nieco o swojej podróży na Ziemię i tym, co po drodze widział. W tym momencie coś się jednak zmieniło, a jako widzowie możemy tylko domniemywać, że Brock ze swoim towarzyszem trafili nie tyle, co do innego pokoju hotelowego, co do… Marvel Cinematic Universe.