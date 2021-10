"Ty": sezon 3 jest moim ulubionym. Co dwóch socjopatów, to nie jeden

Nie dajcie się oszukać pierwszym odcinkiem, który wygląda jak swoiste szybkie streszczanie poprzednich sezonów. Nowy sezon "Ty" jest z jednej strony bardziej fantastyczny niż poprzednie, a z drugiej wreszcie pozwala się z bohaterami choć trochę utożsamić. Relacja dwóch niezrównoważonych zabójców, którzy zrobią wszystko, żeby mieć przy sobie osoby, na których punkcie mają obsesję, to jazda bez trzymanki. Autorzy scenariusza musieli być świadomi tego, jak absurdalna w tym wymiarze robi się ich opowieść i w pełni to zaakceptowali. Furda więc rozsądek, czas się ponieść szaleństwu - impulsywnym mordom, zakopywaniu zwłok w lesie przy akompaniamencie dziecięcego płaczu i grupie mężczyzn, który wyje do księżyca, żeby obudzić wewnętrzne zwierze. To szaleństwo miejscami jest wyborne, jeśli tylko zgodzicie się wymienić dreszcze niepokoju, które poprzednio wywoływały działania Joe, na wybuchy niczym nieskrępowanego śmiechu.