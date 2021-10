Patrząc na niepowodzenia nowo zrekrutowanego gracza, Roman wyciąga czek i mówi chłopcu, że jeśli uda mu się uderzyć piłkę i obiec boisko, da mu milion dolarów. Dla niego to tylko drobny gest i świetna zabawa, dla jego służących to kwota mogącą zmienić całe ich życia. Chłopakowi prawie się udaje, jest o krok od zdobycia punktu. To prawie dzieli go od niewyobrażalnej kwoty. A Roman, który w rękach trzyma podpisany już czek, drze go i wręcza chłopcu bezwartościowy skrawek, pozostałość po szansy na lepsze życie.



Opisana wyżej scena wcale nie jest najbardziej typową dla "Sukcesji". W tym serialu znacznie częściej czas spędzamy w biurowych przestrzeniach, w eleganckich apartamentach czy nawet na pokładach prywatnych samolotów. Tematy też zwykle są znacznie poważniejsze, bo co sezon rodzina Roy’ów, czyli potężnych i obrzydliwie bogatych magnatów medialnych, musi radzić sobie z kolejnymi kryzysami, które pod znakiem zapytania stawiają przyszłość ich firmy.