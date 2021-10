Niestety, Disney znów przesuwa daty premier swoich filmów. Według najnowszego komunikatu prasowego studia, zapowiedziane na kolejne lata filmy Marvela trafią na ekrany kin później, niż pierwotnie planowano. Opóźnienie dotyczy aż pięciu wyczekiwanych tytułów MCU, w tym filmów "Doktor Strange w wieloświecie szaleństwa" (ang. "Doctor Strange in the Multiverse of Madness") oraz "Thor: Love and Thunder".



Nie zmieniła się data debiutu "Strażników Galaktyki vol. 3", która wciąż przypada na maj 2023 roku. W listopadzie 2023 do kin trafi jeszcze jedna produkcja MCU. Tymczasem uunięte z kalendarza zostały dwa inne marvelowskie filmy - produkcje zapowiedziane na lipiec i październik 2023.