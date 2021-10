Seriale, które wywracają dzieje do góry nogami. Najlepsze opowieści o historii alternatywnej

Ten serial zainspirował mnie do stworzenia tego zestawienia. „Spisek przeciwko Ameryce” opowiada o świecie, w którym prezydentem USA zostaje człowiek zapatrzony w Adolfa Hitlera i nazistowskie Niemcy. Rodzi to wiele bardzo poważnych konsekwencji, jak na przykład to, że USA nigdy nie zaangażowały się w II wojnę światową. Tu świat widziany jest jednak w znacznie mniejszej skali, bo z perspektywy żydowskiej rodziny, jej kłopotów, trudności, ale też codzienności i namiętności. Twórców, podobnie jak Philipa Rotha, autora książki, na podstawie której powstał serial, najbardziej interesuje to, jak wielka polityka powoli zaczyna wkradać się do życia zwykłych ludzi. I choćby dlatego warto ten serial polecić.