Co się jednak stało z bohaterami i gdzie wylądowali? Na te pytania odpowiedzi będziemy uzyskiwali powoli, gdyż scenarzyści postanowili postawić w centrum pierwszego odcinka 7. serii "Fear The Walking Dead" nową postać. Will, bo tak ma na imię młody i pełny tajemnic chłopak, w pewnym momencie pomiędzy wpada na nowych przyjaciół naszego starego znajomego.