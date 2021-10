Dostępny w sieci plik nie jest materiałem nagranym przez widza kamerą w czasie seansu. Niektóre serwisy z torrentami oznaczają to wydanie jako WEBRip (kopia ze streamingu), ale wspomniana grupa nie udzieliła żadnych informacji dotyczących źródła, stąd wszystkie dotychczasowe wnioski opierają się co najwyżej na przypuszczeniach.



Serwis torrentfreak.com potwierdza, że rozdzielczość pliku to 1920x780, a czas trwania filmu wynosi 2 godziny i 30 minut (czyli pięć minut mniej, niż podano na IMDb). Rozbieżność ma być wynikiem różnic w liczbie klatek na sekundę.



Wspomniany serwis podkreśla również, że rosnąca popularność pliku i pojawiające się jego lżejsze warianty (4,4 GB czy 1,8 GB) sprawiają, że "Diuna" jest na dobrej drodze, by stać się jedym z najbardziej piraconych filmów roku. Wielu widzów nie dało się przekonać słowom Denisa Villeneuve'a, który przekonywał fanów, by nie oglądali filmu na małych ekranach (krytycznie odnosząc się do premiery w HBO GO), bo to "film, który powstał jako hołd dla doświadczeń wielkoekranowych".