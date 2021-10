Czy to oznacza, że "Szadź 2" nie ma żadnych szans na opowiedzenie ekscytującej kryminalnej opowieści? Aż tak daleko bym się nie posunął, bo nawet powtarzanie własnych pomysłów potrafi czasem przynieść jakieś pozytywne skutki. Nie sądzę jednak, by następując na własne ślady dało się zrobić równie dobry sezon co ten oryginalny. Zwłaszcza, że przy takiej jakości scenariusza również aktorzy nie mają zbyt wiele do powiedzenia. Przez co wszyscy w 1. odcinku deklamują swoje kwestie z tak kiczowatą emfazą, jakby potrzebowali dotrzeć do widza w najbardziej łopatologiczny sposób. A nie mam wątpliwości, że fani produkcji Player Original zasługują na lepsze traktowanie.