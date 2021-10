W Polsce mamy mit, że trzeba przejść przez piekło, aby być wybitnym - wywiad z Maciejem Stuhrem

Coraz trudniej będzie studentowi dać jakąkolwiek krytyczną uwagę. A przecież czasem pojawia się też osoba, która po prostu się do czegoś kompletnie nie nadaje. Jak jej to w ogóle przekazać? Czy mamy za każdym razem robić tak, żeby wszystkim było miło? W świecie sztuki granica między tym co dobre, a co złe jest płynna. Krucha często okazuje się też różnica między tym, że ktoś nie potrafi czegoś zrobić, a od razu się do tego nie nadaje. A co za tym idzie szorstka uwaga też leży bliżej mobbingu niż mogłoby się nam to wydawać. To nie są proste sprawy i nie ma złotych reguł. Należy ich poszukiwać, walczyć o swoje prawa i unikać upokarzania ludzi. Natomiast nie ukrywajmy, że praca aktora to ciężki kawałek chleba. I zawsze jego częścią będą też łzy, gdy coś się nie uda.