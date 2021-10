Finał za nami - wiemy już, że jest to rzecz niesamowita i przejmująca. Jeśli jeszcze nie daliście temu miniserialowi szansy, to najwyższa pora to zrobić - w serwisie HBO GO znajdziecie już wszystkie pięć odcinków. Ta znakomita produkcja jest adaptacją filmu Ingmara Bergmana o rozpadającym się małżeństwie. Z każdym kolejnym epizodem limitowana seria staje się coraz lepsza - na oklaski zasłużyły świetne kreacje duetu Chastein-Isaac, wnikliwy scenariusz, wrażliwa reżyseria. Koniecznie!