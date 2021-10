Kołakowska nazywa LGBT sektą. Według niej anime zamienia chłopców w gejów

Żeby było jasne, bo wciąż chyba nie kumacie. Oczywiste, że nie chodzi o ludzi innej orientacji, ale o tych, którzy stoją za tym i używają was do propagowania idei skrajnie wykraczającej poza jakiekolwiek wartości. I wiem, że wielu z was też tak sądzi, że zostaliście użyci i że się nie zgadzacie z tym jakich narzędzi używają, by wpłynąć całkowicie na młodzież, wmawiając im, że teraz to cool być homoseksualnym lub najlepiej by zmieniali płeć. To takie trendy i nie ma to nic wspólnego z prawdziwym poczuciem tożsamości seksualnej. Nagle wszystkie dziewczynki chcą być chłopcami, a wszyscy chłopcy są gejami. Cool też jest popełnić samobójstwo. To wszystko znajdziecie w mangach, anime, cosplayu i TikToku. A to wszystko połączone właśnie z ideologią (wiadomo jaką). Pod przykrywką walki o tolerancję i równość rozgrywa się zupełnie inny teatr. Gra o dusze dzieci

- napisała na InstaStory Viola Kołakowska.