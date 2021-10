"Psi Patrol" najpierw wrócił do zestawienia, by teraz awansować i wskoczyć na podium - a to za sprawą zupełnie nowego sezonu, który ostatnio wzbogacił ofertę Netfliksa. Dzieciaki ewidentnie uwielbiają ten serial - statystyki nie pozostawiają wątpliwości. To opowieść o sześciu odważnych szczeniakach, które pod wodzą obytego z techniką dziesięciolatka realizują trudne misje ratunkowe, korzystając ze swoich unikalnych umiejętności, oryginalnych pojazdów i poczucia humoru.



Wynik: 53 punkty