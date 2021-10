Redukcja czasu trwania filmu do zaledwie 97 minut okazała się strzałem w dziesiątkę - dla obrazu takiego jak "Venom 2" jest to metraż idealny. Dzięki niemu nie zdążymy znudzić się niespecjalnie angażującą fabułą, przymkniemy oko na serię niedopowiedzeń i dziur logicznych, których nie zabrakło nawet w tak prostej opowiastce, nie będziemy też narzekać na tempo (z którym pierwsza odsłona miała olbrzymi problem). Zdecydowanie łatwiej będzie nam po prostu odpuścić i skupić się na walorach rozrywkowych, których nowemu "Venomowi" nie brakuje. Oczywiście, Serkis i Marcel mogliby też spróbować przy okazji opowiedzieć jakąś ciekawą, mniej odtwórczą i przewidywalną historię, ale z jakiegoś powodu podjęli inną decyzję. Trudno.



Humoru jest tu znacznie więcej, podobnie jak eksploracji związku dziennikarza z jego - sięgając do dexterowej nomenklatury - Mrocznym Pasażerem. Filmowa wersja symbiota różni się od tej znanej z materiałów źródłowych - Venom jest, oczywiście, zabójczo niebezpieczny, jednak przy tym wszystkim potrafi być też wrażliwy, dowcipny, troskliwy i okazać się prawdziwym przyjacielem. Wiem, że dla wielu miłośników postaci ta inkarnacja może okazać się trudna do zaakceptowania, tymczasowo na taki właśnie rodzaj bądź co bądź ujmującego antybohatera postawiło studio. I w porządku, bo to działa - śledzenie rozwijającej się relacji między Venomem i jego gospodarzem staje się coraz ciekawsze i coraz bardziej satysfakcjonujące (a chwilami nawet, hm, poruszające).