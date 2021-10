Kiedy pojawił się news o starcie zdjęć do "The Office PL", fani zaczęli komentować go gifem z Michaelem Scottem krzyczącym "No God, please noooo!". To jednak nic po reakcjach na trailer serialu, który rozczarował i odstraszył większość widzów - wystarczy popatrzeć na przeważającą liczbę łapek w dół. Już teraz mogę napisać, że zwiastun zaszkodził produkcji. Po prostu został zmontowany tak, by skumulować wszystkie wygłupy. Sam serial jest inny, to znaczy są też krindżowe momenty, ale bez wyrwania ich z kontekstu nie doprowadzają do tego przykrego uczucia zażenowania.