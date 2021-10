"Squid Game" to numer 1 na listach TOP 10 Netfliksa w 90 krajach - o jego imponującym sukcesie napisano już chyba wszystko. Jeśli zastanawialiście się, jaki stosunek do serialu ma dyktatura, to śpieszymy z wyjaśnieniem. Reżimowa strona internetowa, Arirang Meari, opublikowała recenzję serialu, którego obywatele Korei Północnej nie mogą obejrzeć tam legalnie. Kim Dzong Un nazwał przecież południowokoreańską popkulturę "złośliwym rakiem", zakazując oglądania koreańskich seriali i słuchania muzyki K-pop - pod groźbą więzienia.