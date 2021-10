Nowa produkcja zatytułowana w oryginale "Spidey and his Amazing Friends" to pierwszy w historii serial animowany z uniwersum Marvela kierowany do dzieci z tej konkretnej grupy wiekowej (czyli w wieku od 3 do 7 lat) i to właśnie dzięki niej ekranowe upodobania dzieci i rodziców mogą wreszcie znaleźć punkt styczny. W Polsce serial emitowany będzie z polskim dubbingiem na kanale Disney Junior od 16 października.