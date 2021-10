W Polsat Box Go obejrzysz polskie seriale premium. Te w całości zobaczysz tylko tutaj

Leszek Lichota kilka lat temu podbił serca Polaków rolą Wiktora Rebrowa we wspomnianej już "Watasze" produkcji HBO. Teraz aktor wraca w serialu "Osaczony". Tym razem Lichota zagrał Michała. W małym miasteczku dochodzi do makabrycznego odkrycia. Po zaginięciu sześcioletniego chłopca to właśnie Michał znajduje jego ciało. Ten dzień na zawsze wryje się w jego pamięć - jego życie nagle zmieni się o 180 stopni. Śledztwo w sprawie zabójstwa dziecka prowadzi detektyw Kron, w którego wcielił się Eryk Lubos, znany polskiej widowni z takich filmów jak "Underdog" czy "Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej". Policjant nie chce odpuścić i podejrzewa, że to Michał maczał palce w zbrodni. Ta narracja szybko przedostaje się do hermetycznej, lokalnej społeczności, która tylko pozornie wydaje się spokojna i zaufana, a także do mediów. Życie mężczyzny zamienia się w piekło - wszyscy sądzą i twierdzą, że to on odpowiada za śmierć sześciolatka.



"Osaczony" to kryminał, który pokazuje, jak łatwo zniszczyć jest życie jednej osobie, w jednej chwili. Dramatyczne losy Michała, jego desperacja, strach ale i potrzeba sprawiedliwości najlepiej oddają emocje, jakie towarzyszą podczas seansu serialu. Oprócz Leszka Lichoty i Eryka Lubosa w produkcji zagrali Maria Dębska, Ilona Ostrowska i Mateusz Janicki. Za reżyserię "Osaczonego" odpowiada Maciej Dutkiewicz, znany z pracy nad takimi tytułami jak "Na krawędzi", "Na krawędzi 2" czy "Fuks". Dutkiewicz jest też współautorem scenariusza do serialu, który napisał wraz z Arkadiuszem Borowikiem w oparciu o australijską licencję.



Zobacz Osaczonego w Polsat Box Go.