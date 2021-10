Player.pl podnosi cenę. Za ten pakiet zapłacimy więcej

Cena Player.pl zmienia się dla jednego z pakietów. Jeśli korzystacie z najtańszej oferty serwisu, czyli 8 zł/msc. za dostęp do materiałów z reklamami, nie musicie drżeć o stan swojego portfela. Ta kwota nie ulegnie zmianie. Podobnie zresztą jak oferta bez reklam z kanałami TV (30 zł/msc.), czy razem z dostępem do Canal+ (45 zł/msc.)



Co innego jeśli zakładając konto w usłudze, zdecydowaliście się na sam dostęp do materiałów bez reklam. O ile do tej pory płaciliście za niego 15 zł/msc., teraz będziecie musieli doliczyć do tej kwoty 3 zł.