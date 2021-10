Paweł Nowisz nie żyje. Aktor zmarł w wieku 81 lat

Nowisz z serialem "Barwy szczęścia" związany był od ponad dekady. Kreował w nim Fryderyka Struzika. To jednak nie jedyna rola, z której zapamiętają go fani. To przecież jego mogliśmy oglądać w dwóch ostatnich częściach "Kogla-mogla", gdzie wcielał się w Józega Goździka.