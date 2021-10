Okazało się, że pomysł, by trojgu bohaterów pozwolić przedstawić swoją "prawdę" i interpretację poszczególnych wydarzeń, przypadł mi do gustu. Każdy ze scenarzystów miał do napisania tylko jeden rozdział, wobec czego różnią się one między sobą nie tylko drobiazgami, ale i stylem - wszystko po to, by jak najlepiej dopasować je do postaci, na których się skupiają. W efekcie otrzymujemy trzy podobne, a jednak nieraz diametralnie się różniące wersje, które wielokrotnie ze sobą kolidują, nie rozpościerając przed widzem pełnego, wiarygodnego obrazu sytuacji. Ostatecznie każda z prawd wchodzi w konflikt z pozostałymi. Nie da się nie docenić pieczołowitości w rozplanowaniu tej konstrukcji - jeden niepozorny szczegół potrafi okazać się istotą różnic interpretacyjnych.